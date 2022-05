Calcio: Mondiali Qatar, Orsato in gruppo 36 arbitri, Irrati e Valeri tra i Var

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Il Comitato Arbitrale della Fifa ha annunciato oggi le liste degli arbitri selezionati per la Coppa del Mondo Qatar 2022. Dopo aver valutato la qualità del loro lavoro e le prestazioni mostrate nei tornei Fifa, così come in altre competizioni nazionali e internazionali negli ultimi anni, in stretta collaborazione con le sei confederazioni, sono stati scelti 36 arbitri, 69 assistenti arbitrali e 24 membri della squadra di video arbitri. L’Italia sarà rappresentata da Daniele Orsato, inserito nel primo gruppo degli arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, tra gli assistenti, e Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, nella squadra addetta al Var.