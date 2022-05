Ucraina: commissioni Esteri Camere Italia, Francia, Germania e Spagna ‘cessi fuoco’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “È urgente un cessate il fuoco. Chiediamo alle autorità della Federazione russa di sospendere le ostilità e di impegnarsi finalmente in un negoziato per mettere fine a una guerra dannosa per entrambe le parti, di concludere un accordo la cui premessa deve essere il rispetto della sovranità dell’Ucraina, dell’integrità del suo territorio e della sua salvaguardia come Stato libero e indipendente”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta i presidenti delle commissioni Esteri delle Camere di Italia, Francia, Germania e Spagna, Piero Fassino, Jean-Louis Bourlanges, Pau-Marì Klose e Micheal Roth.

Nel condannare senza riserve le distruzioni e i massacri in corso in Ucraina, i quattro presidenti sottolineano “il dovere di rafforzare la capacità di resistere degli ucraini all’aggressione continua delle forze russe”. Circa il processo di integrazione europea, i presidenti sottolineano come sia necessario “spianare la strada affinché Ucraina, Moldavia e Georgia entrino a far parte della famiglia europea. In questo spirito –si legge ancora nella dichiarazione- accogliamo con favore la proposta del Presidente Macron di stabilire una nuova ‘Comunità politica europea’ che potrebbe servire da quadro integrato di cooperazione tra l’Unione europea e i futuri Stati membri la cui adesione richiede tempo. L’adesione piena e completa resta in ogni caso l’obiettivo finale”.

“Parallelamente -concludono Fassino, Bourlanges, Klose e Roth- i ventisette Stati membri devono progredire verso la costituzione di un’Unione europea istituzionalmente rafforzata e diversificata nelle sue competenze. Insistiamo anche sull’impegno assunto nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali in occasione del Vertice di Salonicco del 2003 e sosteniamo quindi l’apertura ufficiale dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania”.