Senato: Castellone, ‘centrodestra opaco e Fi affamata di poltrone, M5S corretto’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Nei giorni precedenti, e ancora fino a questa mattina, rispetto alle vicende che hanno riguardato la Commissione Affari Esteri, il Movimento 5 Stelle ha agito con trasparenza e correttezza. La neonata maggioranza di centrodestra, invece, ha agito nel segno dell’opacità e della scorrettezza”. Così Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato.

“Le motivazioni avanzate da Forza Italia che rivendicava la presidenza della commissione erano totalmente immotivate e pretestuose. I forzisti già contano su molti ruoli chiave in diverse commissioni, a partire dalla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, dell’Infanzia e adolescenza, della Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, della Commissione contenziosa, della Giunta delle elezioni e delle immunità e del Consiglio di Garanzia. Senza dimenticare la Presidenza del Senato”.

“Evidentemente però la fame di scranni di Forza Italia non conosce limiti. E, senza rinunciare alle poltrone ricevute in quota opposizione, adesso rivendicano anche quelle di maggioranza che erano del nostro gruppo. Quindi la realtà è che abbiamo avviato un percorso su una base condivisa che ha portato alle dimissioni dei membri della commissione ma il centrodestra preparava il blitz”.