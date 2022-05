Giustizia: su Radio Leopolda otto ore di diretta in ricordo di Enzo Tortora

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Oggi da piazza Montecitorio è andata in onda la maratona oratoria in memoria di Enzo Tortora. Otto ore di diretta (dalle 10 alle 18) su Radio Leopolda e su Radio Radicale. Si sono susseguiti più di sessanta interventi di politici, giornalisti, magistrati che in nome di Tortora hanno messo in evidenza le tante storture che ancora oggi, a distanza di 34 anni dalla sua scomparsa, attanagliano la giustizia italiana”. Lo rendo noto Italia viva.

“Un’occasione per riflettere sull’importanza dei referendum del 12 giugno. La maratona è stata aperta dalle parole del direttore di ‘Radio Leopolda’ Roberto Giachetti e della presidente della ‘Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora’ Francesca Scopelliti”, aggiunge Iv.