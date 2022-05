Scuola: Spadoni, ‘Sasso eviti propaganda sulla pelle delle persone’

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia non poteva mancare la polemica: il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso della Lega ha dichiarato che ‘se ti opponi a qualcuno che contro la tua volontà cerca di indottrinare tuo figlio a scuola soffri di omotransfobia’. Si riferisce ad una circolare inviata dal ministero che chiede alle scuole di creare occasioni di approfondimento sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il sottosegretario Sasso non sa che quella circolare viene inviata ogni anno e che anche l’ex ministro Bussetti (Lega) la inviò nel 2019”. Lo afferma Maria Edera Spadoni, deputata M5S e vicepresidente della Camera.

“Ennesima propaganda -aggiunge- con figuraccia annessa. Consiglio al sottosegretario di verificare prima di inviare comunicati, o ancora meglio, di tacere in un giorno come questo. Basta propaganda sulla pelle delle persone”.