Milano: Pd, solidarietà a Meghnagi, ‘fare luce’

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Il Pd esprime solidarietà al presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. “A nome di tutta la comunità del Partito Democratico milanese voglio esprimere la massima e piena solidarietà al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. È agghiacciante e atroce assistere, ancora oggi, a simili violente intimidazioni. Auspico che gli inquirenti possano fare presto luce sugli autori di tale vile episodio che non deve essere ignorato e sottovalutato”, ha detto la segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani.

Per il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, “si tratta di una minaccia gravissima, per cui esprimo la mia più ferma condanna e di cui mi auguro siano trovati al più presto i responsabili. Il clima d’odio va fermato, non è accettabile ai nostri giorni vedere ancora minacce a chi rappresenta la comunità ebraica. Da parte nostra continueremo a opporci a ogni forma di violenza e a difendere chiunque ne sia vittima”.

Parole di vicinanza anche dal capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul: “Vedere ancora una volta ai nostri giorni minacce a chi rappresenta la comunità ebraica non è accettabile. Da parte nostra continueremo a opporci al clima d’odio e a ogni forma di violenza. Chiunque ne sia vittima potrà contare sul nostro sostegno”.