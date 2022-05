Il San Vittorino va all’Unisannio. Una raffica di voti favorevoli, quelli di maggioranza. Le astensioni di Alternativa per Benevento e Civico 22, il solo voto contrario della consigliera De Stasio di Prima Benevento. E’ l’esito di un Consiglio comunale che si conclude con l’affidamento di due ampi plessi del Comune all’Unisannio. Il venti aprile la richiesta di concessione arrivata dall’Ateneo sannita. Il sì del Comune ratificato dunque il Consiglio comunale in una delibera che “concede l’uso esclusivo a titolo gratuito per trent’anni”.

