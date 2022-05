Roma, 17 mag (Adnkronos) – Il governo è a rischio? “Credo di no, sarebbe un grave errore far cadere il governo in un momento così delicato. Dobbiamo vincere definitivamente la guerra contro il Coronavirus e c’è da vincere una guerra economica, con tutte le ricadute di quello che accade in Ucraina. Credo serva in questo momento una stagione di unità e arrivare con il governo a scadenza naturale”. Lo ha detto Antonio Tajani a Radio 24.