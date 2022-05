FI: Tajani, ‘Gelmini? C’è spazio per tutti, lei ha il ruolo più ruolo importante’

Roma, 17 mag (Adnkronos) – Gelmini sbaglia a protestare sulla nomina del coordinatore di Forza Italia della Lombardia? “Uno può avere simpatie e sostenere un coordinatore, ma tocca a Berlusconi decidere, lo ha sempre fatto con grande saggezza, alla lunga abbiamo sempre visto che le sue scelte sono sagge”. Lo ha detto Antonio Tajani a Radio24.

“Il dibattito in un partito è naturale, accade da tutte le parti, non è stato cambiato il capogruppo alla Camera ma un coordinatore regionale, non è successo nulla. Questo non significa che non ci sia spazio per tutti, la Gelmini è capo delegazione al governo di Forza Italia, ha uno spazio di grande rilievo, forse l’inicarico più importante che c’è dopo quello di Berlusconi”, ha aggiunto il vice presidente di FI.