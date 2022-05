Monaco, 17 mag. – (Adnkronos) – Il Bayern Monaco in pressing per l’attaccante Ousmane Dembélé, classe ’97, in scadenza di contratto con il Barcellona. Il club campione di Germania, secondo quanto riporta l’Equipe, avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 18 milioni di euro a stagione per portare il francese in Bundesliga, dove era esploso con la maglia del Borussia Dortmund, nella prossima stagione.