Un viaggio a volte sconfinato nel sogno, altre nel disincanto: è quello che conduce al traguardo della Serie A e che il Benevento sta vivendo senza timori per l’ignoto, ma solo con la voglia di godersi le emozioni di un percorso affascinante che mette in palio il ritorno nell’Olimpo del calcio italiano. Un’ambizione che i giallorossi vogliono continuare a cullare, ad alimentare passo dopo passo, partita dopo partita, per provare ad arrivare fino in fondo e scrivere un lieto fine tutt’altro che scontato a questa stagione così tribolata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia