Giustizia: Gori (Pd), ‘voterò Sì a tre referendum’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori del Pd, voterà Sì a tre referendum sulla giustizia. Lo scrive sui social. “Sì al referendum sulla custodia cautelare perché troppe persone sono detenute in Italia senza una condanna definitiva. NB: si elimina il rischio di recidiva come motivo per l’arresto ma rimane la possibilità di disporre la custodia cautelare se c’è pericolo di atti violenti”.

“Sì al referendum sulla legge Severino, perché va cambiata: che una condanna in 1º grado x reati minori causi la sospensione di un amministratore è contro il principio della presunzione di innocenza (fino a sentenza definitiva). Doveva intervenire il Parlamento, ma non l’ha fatto”. E infine: “Voterò Sì anche al referendum sulla separazione delle funzioni dei magistrati, perché tra le carriere di giudici e pubblici ministeri (accusa) ci sia una distinzione più netta, a tutela dell’equità del processo e dei diritti della difesa”.