Calcio: Serie A, Sassuolo-Milan e Inter-Samp si giocano domenica 22 alle 18

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Si giocheranno domenica 22 maggio alle 18 le due partite che decideranno lo scudetto di questa stagione: il Milan di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l’Inter a San Siro contro la Sampdoria. Lo stesso giorno, alle 21 i due scontri decisivi in zona salvezza: Venezia-Cagliari e Salernitana Udinese. Venerdì 20 maggio anticipa la Roma per preparare al meglio la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio. Questo il programma dell’ultima giornata di Serie A. Venerdì 20 ore 20,45: Torino-Roma. Sabato 21 ore 17,15: Genoa-Bologna; ore 20,45: Lazio-Hellas Verona, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Empoli. Domenica ore 12,30: Spezia-Napoli; ore 18: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria; ore 21: Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese.