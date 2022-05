Il 12 giugno undici comuni sanniti saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale delle liste. La zona più interessata al voto sarà quella del Fortore dove saranno ben sette i comuni al voto. Interesse per l’esito che ci sarà in centri come San Marco dei Cavoti e Molinara. A San Bartolomeo scontata la riconferma di Agostinelli mentre saranno in tre a sfidarsi a Buonalbergo dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto l’ex sindaco Panarese.

