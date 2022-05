Folla di fedeli e religiosi della diocesi di Benevento e di fedeli e religiosi di Castellaneta a partecipare alla cerimonia di ordinazione e ad acclamare e applaudire in modo scrosciante il neo vescovo di Castellaneta monsignor Sabino Iannuzzi, che ha ringraziato le due comunità, la prima per l’accorata e festosa accoglienza in trasferta e la seconda, perché “se sono quello che sono oggi e se sono stato ritenuto degno da Papa Francesco di essere pastore lo devo ai miei genitori e alla rettitudine che mi hanno insegnato e a quanto ho avuto dalla diocesi di Benevento prima nella mia formazione all’allora Seminario Arcivescovile e poi negli anni presso l’amata Provincia Francescana Sannita Irpina e più comunità parrocchiali”.

