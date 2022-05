Il Pisa ha già messo in vendita i tagliandi per la semifinale di ritorno. Almeno per i propri sostenitori, la società nerazzurra ha fatto partire la prevendita prima ancora che conoscesse l’avversario da dover affrontare in semifinale. Da venerdì, infatti, è iniziata la fase di prelazione per i tifosi nerazzurri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia