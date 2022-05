Roma, 14 mag. (Adnkronos) – E’ il greco Stefanos Tsitsipas il primo finalista degli Internazionali Bnl di tennis. Sul centrale del Foro italico il numero 5 del mondo si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 Atp, in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 28 minuti.