Ci sono attimi da assaporare fino in fondo. Quelli in cui l’ansia di una lunga attesa si trasforma in elettricità e il cuore torna a battere, il sangue a ribollire. Quello in cui il Benevento sbanca Ascoli e si prende con merito la semifinale, dove ad attenderlo c’è il Pisa. Tutto in una volta, il massimo in novanta minuti per la Strega che si rianima, ritrova lucidità e cattiveria nel momento più importante. Torna da Ascoli con l’unico risultato possibile per garantirsi l’accesso al turno successivo, vale a dire la vittoria che conquista grazie all’uomo più discusso e al tempo stesso più determinante della stagione: Gianluca Lapadula. Suo il gol decisivo che spazza via il Picchio e tiene ancora aperta ai giallorossi una porta sulla Serie A.

