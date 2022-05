Corto, aggressivo, reattivo, ben disposto anche allo scontro fisico. Serviva una prova di gran temperamento e il Benevento è riuscito a offrirla nel momento più importante della stagione, nella fase in cui c’era bisogno di un sussulto per deviare quello che sembrava il corso ordinario degli eventi. La dimostrazione che le cose possono girare davvero in un attimo e la Strega è riuscita a farlo, prendendosi la semifinale nonostante venisse da un momento particolarmente negativo.

