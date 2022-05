Amministrative: Gasparri, ‘centrodestra unito in 21 capoluoghi e comunque al ballottaggio’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Centrodestra unito al completo fin dal primo turno in 21 capoluoghi dei 26 che vanno al voto il 12 giugno. Negli altri 5 l’intesa ci sarà in caso di ballottaggio, se i candidati che Forza Italia sostiene con altre realtà del centrodestra e civiche non dovessero vincere al primo turno. Un bilancio positivo che dimostra sul campo, da Alessandria a Palermo, da Taranto a Gorizia a tante altre città la coesione del centrodestra. Chi commenta guardi ai numeri e ai fatti”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri responsabile Enti locali di Forza Italia.