Amministrative: Colucci, ‘Noi con l’Italia a fianco centrodestra’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Noi con l’Italia sarà presente alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno con il proprio simbolo e, in alcuni casi, in collaborazione con Forza Italia o con liste civiche, ma sempre con un denominatore comune chiaro: il sostegno al candidato sindaco del centrodestra”. Lo afferma Alessandro Colucci, deputato di Noi con l’Italia. “Una scelta di campo precisa -spiega- per dare forza al centro della coalizione, per essere un valore aggiunto e per presentare progetti politici seri nell’interesse dei cittadini con competenza, valori e concretezza che mettiamo al servizio della nostra alleanza”.

“Nci si presenta nei capoluoghi di regione, Catanzaro, Palermo e L’Aquila, e in molte altre città capoluogo di provincia come Parma, Gorizia, Verona, Taranto, Como Messina e Lodi, oltre a moltissime città non capoluogo come Pozzuoli, Monfalcone, Sant’Elpidio e Niscemi. La nostra lealtà, la nostra identità, la nostra concretezza, la nostra collocazione coerente, la nostra giovane storia, ci rendono credibili per il percorso che stiamo continuando, con entusiasmo e passione, a seguire”.