Pd: Letta ricorda Kutufà, ‘aveva una marcia in più, mi manca tantissimo’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Tutti noi quando pensiamo a Giorgio pensiamo a tanti episodi, con Giorgio ho fatto tutti i passaggi chiave della mia vita politica. Se devo riassumere in una frase: Giorgio ci manca e mi manca tantissimo. Ho incontrato poche persone capaci di dirti la cosa giusta e la cosa utile per me: nel momento in cui dovevo fare una scelta, quando gli chiedevo un consiglio sapevo che mi avrebbe detto la cosa giusta con intelligenza. Aveva una marcia in più, avrei un elenco di cose da chiederegli e la nostalgia è fortissima”. Così Enrico Letta in un videomessaggio ad un’iniziativa a Livorno in ricordo di Giorgio Kutufà.