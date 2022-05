Nel giro di qualche anno, via Raffaele Delcogliano diventerà l’epicentro delle prestazioni sanitarie nel Beneventano. Approvato ieri in commissione edilizia il progetto che prevede la realizzazione della Cittadella sanitaria a via Delcogliano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia