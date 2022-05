Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Questa aggressione militare non ha alcuna giustificazione. Sì assolutamente al sostegno all’Ucraina e vista l’asimmetria delle forze in campo, sì anche agli aiuti militari in piena trasparenza, parlando chiaro al popolo italiano, per noi questo è passagio molto sofferente. Dopodichè, noi abbiamo anche iniziato a dire siamo contro all’escalation siamo contro l’invio di armi più pesanti e armi più letali”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7.