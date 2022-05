Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il fatto che ci sia in un decreto un termine massimo per passare in Parlamento” non toglie il fatto che “dopo due mesi e mezzo, lo chiedo a voi da cittadini, è giusto o no che ci sia un aggiornamento?”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7.