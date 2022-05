Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’alleanza con i 5 Stelle? Io la considero la scelta che stiamo facendo ora con le amministrative e che faremo alle prossime elezioni politiche. Questa crisi sta mettendo in confusione la bussola di tutti e questo riguarda tutto il sistema. Ma io sono convinto non solo che quest’alleanza reggerà ma che sia positiva per il Paese”. Così Enrico Letta a Piazza Pulita su la7.