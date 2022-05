Comunicazione: Lombardia notizie premiata per ‘ufficio stampa di eccellenza 2022’

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Sono stati consegnati oggi a Milano, a Palazzo Pirelli, durante la riunione annuale del Gus (l’associazione di riferimento per giornalisti che lavorano negli uffici stampa pubblici e privati), i premi ‘Ufficio stampa di eccellenza 2022’. All’appuntamento era presente l’assessore regionale alla Comunicazione, Giovani e Sviluppo della Città metropolitana.

Menzione speciale per la redazione di ‘Lombardia Notizie’, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, che diffonde quotidianamente comunicati, video e foto e che, negli ultimi anni, ha posto particolare attenzione alla sezione digitale con la nascita di ‘Lombardia Notizie Online’ (un vero e proprio giornale web) e con il potenziamento delle pagine Facebook e degli account Instagram e Twitter, a tutti gli effetti concreti strumenti di comunicazione giornalistica.

“E proprio la menzione che ha motivato il riconoscimento – ha detto il direttore di Lombardia Notizie, Pierfrancesco Gallizzi – inquadra al meglio la nostra attività quotidiana”. “L’utilizzo degli strumenti offerti dal digitale e dai Social – si legge nella menzione – ha portato Lombardia Notizie a scalare in pochi mesi le classifiche di audience delle testate online. Lombardia Notizie ha saputo adeguare rapidamente le proprie modalità di lavoro offrendo un servizio che non ha conosciuto limiti di orario e che puntualmente ha saputo imporsi come fonte diretta, affidabile e imprescindibile sia per i cittadini, sia per le migliaia di giornalisti interessati”.

Oltre a ‘Lombardia Notizie’, sono stati premiati Roberto Alatri (Head of Group Media, Content and Channels-Generali SpA); Alessandro Iozzia (Partner at Brunswick Group LLP); Lara Facco (Press & Comunication Consultant); Laura Melesi (Responsabile Ufficio Stampa ATS Bergamo) e Gian Maria Bedendo (Calendario, Agenzia quotidiana di informazione).