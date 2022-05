Rai: Ricciardi (M5S), ‘fermo no a linee guida su ospiti’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “È fermo il no del Movimento 5 Stelle al nuovo testo della risoluzione sulle ospitate degli opinionisti nei talk show della Rai, presentata oggi nell’Ufficio di Presidenza dal presidente Barachini”. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai.

“Tutti i punti contenuti nel documento che ci è stato sottoposto presentano punti critici, rasentano pericolosamente una ingerenza della politica sulla libertà editoriale delle redazioni del servizio pubblico o appaiono ampiamente scontati, tanto da chiedersi perché debbano essere contenuti in un atto di indirizzo della Commissione di Vigilanza. Siamo stati invitati a formulare delle proposte alternative, che presenteremo in Vigilanza la prossima settimana”.