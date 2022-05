Mo: inviato Onu, ‘subito indagine approfondita su uccisione giornalista’

Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) – “Condanno con forza l’uccisione della giornalista di al-Jazeera, Shireen Abu Aqla, raggiunta da colpi d’arma da fuoco questa mattina mentre seguiva un’operazione delle forze di sicurezza israeliane a Jenin”. E’ quanto scrive in un tweet il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, con l’augurio di pronta guarigione all’altro giornalista “ferito nell’incidente”. “Chiedo un’indagine immediata e approfondita e che i responsabili ne rispondano – conclude – Gli operatori dei media non dovrebbero mai essere presi di mira”.