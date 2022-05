Mo: al-Jazeera condanna omicidio giornalista, ‘crimine atroce’

Doha, 11 mag. (Adnkronos) – Al Jazeera, emittente satellitare con sede in Qatar, ha condannato l’uccisione della sua giornalista, Shireen Abu Aqleh, avvenuta in Cisgiordania, definendola “un crimine atroce” attraverso il quale si vuole “impedire” ai media di svolgere il loro lavoro. L’omicidio, si legge in una nota, viola “le leggi e le norme internazionali”.

L’emittente considera “il governo israeliano e le forze di occupazione responsabili dell’uccisione della defunta collega Shireen” e invita la comunità internazionale a ritenere “le forze di occupazione israeliane” responsabili per aver “preso di mira e ucciso intenzionalmente” Abu Aqleh.