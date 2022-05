Il doppio ex Mengoni: “Ad Ascoli sarà una bolgia, il Benevento ha qualità ma è una squadra un po’ distaccata”

“Mi sarebbe piaciuto vederle in finale playoff ma purtroppo è andata così, vedremo chi vincerà”. Vive ad Ascoli con la sua famiglia ma ha lasciato un pezzo di sé anche a Benevento: un tornado di sensazioni avvolge Andrea Mengoni, ex calciatore della Strega e con una fetta di vita calcistica importante vissuta anche in bianconero. L’ex difensore giallorosso dopo aver salutato il calcio giocato si gode i giorni da papà, cercando nuove strade per un ritorno sul campo.

