Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Hanno votato un emendamento soppressivo, non neanche voluto discutere. Io li avevo sfidati in aula. Abbiamo detto: ditemi come volete fare voi, ma apriamo il dibattito. E invece hanno votato il soppressivo e questo vuol dire che vogliono continuare con i giochi di palazzo perchè hanno paura che non eleggerebbero chi vogliono loro”. Così Giorgia Meloni a Viterbo sulla pdl sul presidenzialismo stoppata oggi alla Camera.