Riforme: Iv, ‘no tempi per ok presidenzialismo, siamo seri’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Non ci sono i tempi per approvare questa riforma. A 11 mesi dalla fine della legislatura e dobbiamo essere seri. Capisco che serve una bandierina da sventolare in campagna elettorale… Detto questo noi riconosciamo il merito a questa proposta di legge di aprire una discussione sulla possibilità di una riforma della nostra forma di governo”. Così Marco Di Maio di Iv in aula sulla pdl sul presidenzialismo di Fdi.

“Noi in commissione abbiamo avuto un atteggiamento di apertura perchè siamo favorevoli all’elezione diretta del premier o del presidente della Repubblica. Ma serve una riforma organica” e servono “contrappesi” per un “maggior protagonismo del Parlamento”.