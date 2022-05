Pnrr: Pancalli (Cip), ‘un plauso al Governo’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “È sempre bello poter celebrare i successi dei nostri atleti. Tutti i successi degli atleti olimpici e Paralimpici in questo periodo colpito dalla pandemia hanno avuto ancor più valore. Lo sport italiano è una grande squadra che ha saputo dimostrare sul campo la propria capacità organizzativa e l’importanza di avere una visione”. Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l’attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d’Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma.

“Faccio un plauso al governo per il Pnrr”, ha aggiunto Pancalli. “Importante saper percepire il valore dello sport per il paese e lo abbiamo ritrovato nel Pnrr. Tutto è migliorabile e perfettibile, ma bisogna guardare positivamente a un Paese che pensa allo sport nel concetto di ripresa e resilienza”.