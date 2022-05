Centrodestra: Meloni, ‘su presidenzialismo buon segnale, sul resto è da vedere…’**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Io l’ho detto anche in aula, il voto di oggi” sul presidenzialismo “dimostra che sulle grandi questioni nel centrodestra c’è una convergenza. Il voto di oggi lo dimostra, il segnale è stato buono. Sul resto, però, bisogna vedere”. Così Giorgia Meloni a Viterbo.

“Se tu vuoi fare il centrodestra, devi fare il centrodestra. Al di là della situazione contingente, io non sopporto il messaggio secondo cui per essere all’altezza devi andare a braccetto con la sinistra. Io voglio andare al governo con il centrodestra. E loro? Va chiesto a loro”.