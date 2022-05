Ucraina: Orcel, ‘Italia pagherà costo elevatissimo guerra’

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “L’Italia ha subito il contraccolpo della pandemia e pagherà un costo elevatissimo per questa guerra”. Lo ha detto l’ad di Unicredit, Andrea Orcel, durante un convegno sulla finanza sostenibile. “Le sanzioni non sono senza sacrifici per un Paese come l’Italia, che dipende dalla Russia per gas e per altre materie prime”, ha affermato. “I privati e le imprese stanno lottando per arrivare a fine mese”. Per questo, finanza sostenibile “significa supportare queste comunità in Europa e permettere loro di prosperare. Come banche abbiamo questa responsabilità”.