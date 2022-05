Notizie Flash: 3/a edizione – Lo sport

(Adnkronos) – Roma. “Ringrazio tutti per gli auguri, mi fanno piacere. C’è uno zoccolo duro di tifosi che apprezza il mio operato. Qualcuno mi vuole bene (ride, ndr). Non so se riuscirò a festeggiare, è una giornata piena di impegni come tutte le altre: questa sera sarò ad una cena istituzionale in Lega. Stiamo vivendo un campionato avvincente, dove, a parte la corsa per la Champions League, niente è scontato e deciso. La Lazio ha sempre veleggiato nelle zone alte della classifica, tra quarto, quinto e sesto posto, partecipando ogni anno alle competizioni europee: quando è arrivata settima, ha comunque vinto la Coppa Italia. Non capisco questo atteggiamento ostile nei miei confronti, i risultati dimostrano che quello che dico è la verità”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, ai microfoni di Lazio Style Channel nel giorno del suo 65° compleanno.

Roma. Paolo Valeri è l’arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dortmund. Erling Haaland effettuerà le visite mediche con il Manchester City prima della prossima sfida di campionato del Borussia Dortmund contro l’Hertha Berlino prevista per sabato alle 15.30. Lo annuncia il portale tedesco Ruhrnachrichten.

Roma. “Siamo soddisfatti per l’approvazione dell’emendamento Nannicini avvenuta nella notte, che ha riformulato la norma sul c.d. regime impatriati, prevedendo una soglia reddituale di accesso all’agevolazione elevata ad un importo pari o superiore al milione di euro e l’introduzione del limite minimo dei 20 anni di età”: così il Presidente AIC Umberto Calcagno riguardo le nuove disposizioni varate in Commissione Finanze che andranno mercoledì al voto del Senato.

New York. Per il secondo anno consecutivo Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets è stato votato come Most Valuable Player della regular season Nba, precedendo gli altri due finalisti per il premio Joel Embiid dei Philadelphia 76ers e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks. Secondo quanto anticipato da Espn, l’annuncio ufficiale e la classifica definitiva del premio verranno comunicati questa settimana, ma il 27enne serbo è stato confermato come miglior giocatore del 2021-22, stagione nella quale ha migliorato le sue cifre chiudendo con 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.8 assist a partita — diventando il primo giocatore di sempre a realizzare una stagione da 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist.

Roma. L’azzurra Martina Trevisan esce di scena al primo turno agli Internazionali Bnl di Roma. La numero 82 al mondo è stata sconfitta della cinese Shuai Zhang, numero 42 del ranking Wta, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.

Roma. “Tanti ragazzi tifano per Sinner in finale qui a Roma? Si deve andare avanti giorno dopo giorno, vediamo come andrà, sono molto concentrato e proverò a giocare un buon tennis. Obbiettivo quest’anno è di vincere più partite possibile, non guardo tanto al futuro, ma migliorarmi e crescere come giocatore e persona”. Sono le parole di Jannik Sinner al Foro Italico in occasione della presentazione di Panini Comics Piccoli grandi campioni – Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner, dove il campione altoatesino, numero 13 del ranking mondiale, diventa un fumetto.

Roma. Domani 10 maggio, alle ore 11.00, nell’ambito degli internazionali Bnl d’Italia, secondo appuntamento con il talk “Vita da Campioni”. Protagonisti saranno: il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia che dialoga con i Legend di Sport e Salute, Jury Chechi, oro negli anelli ad Atlanta 1996 e bronzo ad Atene 2004, Stefano Pantano, Campione del mondo di scherma e Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute. Il talk sarà moderato da Roberto Arditti, Direttore Editoriale Formiche e si terrà presso Hospitality FIT-S&S, all’interno del Parco del Foro Italico, in Viale delle Olimpiadi. Turismo sportivo e come prepararsi alle vacanze sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati.