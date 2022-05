Riparte da Toys Milano la campagna Assogiocattoli ‘Gioco per Sempre’

Roma, 8 mag. (Adnkronos/Labitalia) – In occasione del ritorno di Toys Milano, annunciata l’edizione 2022 di ‘Gioco per Sempre’, la campagna Assogiocattoli che ha lo scopo di diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità e che si ripropone con un nuovo esclusivo visual, obiettivi rinnovati e il focus della destagionalizzazione. Forte del suo +9%, il mercato italiano del giocattolo continua a crescere, infatti, benché le due occasioni principali di acquisto continuino a essere sempre il Natale (35%) e i compleanni (34%). Complice la situazione sociosanitaria incerta, nel 2021 le ‘no purchase occasions’ sono aumentate del +12%, ma nei primi mesi dell’anno si sta registrando il più alto tasso di crescita degli ultimi tempi (+17%).

Con la campagna ‘Gioco per Sempre’, Assogiocattoli si è posta sin dall’inizio non solo l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale, ma soprattutto di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato alle solite ricorrenze, rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

E quale miglior pretesto se non la Giornata mondiale del gioco – sostenuta dall’International Toy Library Association – che si festeggia il 28 maggio e celebra il diritto a giocare di ogni individuo? È il momento ideale per creare una nuova occasione d’acquisto e premiare tutti i bambini in vista dell’imminente fine dell’anno scolastico: con ‘Promossi X Gioco’, infatti, un fortunato vincitore a settimana potrà ricevere in premio il suo giocattolo preferito.

Acquistando un giocattolo in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa – dal 23 maggio al 18 giugno 2022 – i bambini riceveranno un foglio speciale con tutte le indicazioni del caso per poter partecipare al concorso e una sezione dove eseguire un disegno che ritragga il giocattolo tanto desiderato per la promozione. Completata l’opera d’arte, basterà inviare una foto via chat o mail e sperare nel bacio della Dea bendata per raddoppiare il regalo di promozione. A tentare la fortuna migliaia di genitori, ma anche tantissimi nonni: d’altronde, insieme generano oltre la metà del giro d’affari del mercato.

Continua così coerentemente la campagna Assogiocattoli ‘Gioco per Sempre’: dopo aver coinvolto oltre 3mila persone nella creazione di un Manifesto del gioco corale e in rima, dopo aver celebrato la Giornata internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con l’iniziativa promozionale Play Days e supportato diverse attività di charity, non poteva mancare la Giornata mondiale del Gioco con il concorso ‘Promossi X Gioco’. ‘Gioco per Sempre’ si evolve e con essa anche il suo Manifesto, che viene reinterpretato e diventa un’illustrazione – firmata da Cecilia Castelli – unica e componibile, in grado di esprimere con una sola immagine i tanti valori e messaggi positivi che Assogiocattoli sostiene da anni.

Protagonista una famiglia composta da due adulti, una mamma (ma che potrebbe essere anche una zia) e un papà (ma anche nonno) e tre bambini che giocano tutti insieme a uno speciale salto della corda. Corde che formano un arcobaleno, rimando esplicito ‘all’arcobaleno di emozioni colorate’ del Manifesto di ‘Gioco per Sempre’. Corde che si fondono l’una con l’altra, perché saltare insieme è più bello e divertente. Un gioco semplice e comune diventa così il mezzo per unire e rinsaldare la famiglia, perché per saltare all’unisono dialogo e comunicazione sono fondamentali. Un’iniziativa che conferma l’impegno di Assogiocattoli a sostegno del mercato, dei negozianti e delle famiglie.