Due sorelle gemelle convolano a nozze. Lo stesso giorno, sullo stesso altare. La nuova tappa di una vita vissuta insieme, in parallelo, in una simbiosi stabilitasi ancor prima che venissero alla luce. Oggi, Domenica 8 maggio 2022, due sorelle di Castelpoto, Loredana e Romina D’Aiuto, si uniranno in matrimonio con Gennaro Morzillo di Bucciano e Domenico Ciervo di Moiano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia