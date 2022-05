Covid: in Lombardia 1.985 nuovi casi e 22 morti

Milano 8 mag. (Adnkronos) – Sono 1.985 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 20.478 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 40.131 decessi nella regione da inizio pandemia.

Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34).

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 554, nel Bresciano 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133.

Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della Lombardia: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30.