Respinto il ricorso della “Giustino Costruzioni” contro Regione Campania, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Comune di Benevento per l’annullamento del decreto regionale dell’8 aprile 2016, con il quale venne disposta l’archiviazione della proposta progettuale di nuova edificazione presentata dalla Giustino Costruzioni per nuovi alloggi housing sociale a Santa Clementina.

