Ucraina: Napoli (Azione), ‘Draghi riferimento in Ue, Conte abbaia alla luna’

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Mario Draghi rappresenta oggi, in Europa, la migliore garanzia di continuità e solidità dell’Alleanza euro-atlantica. È con questo capitale di credibilità che si presenta da Joe Biden per rafforzare le ragioni del sostegno pieno e incondizionato all’Ucraina di Volodymyr Zelenski e alla resistenza del suo popolo contro la guerra della Russia”. Così Osvaldo Napoli di Azione.

“Sullo sfondo restano le incertezze europee sulla politica energetica e le gravi e sempre meno tollerabili ambiguità di Viktor Orban. Draghi è atteso da prove impegnative in Europa e dovrà spendere tutto il suo prestigio e autorevolezza personale per armonizzare posizioni in qualche caso ancora distanti. Meno accidentato, al di là del brusio di fondo, è il quadro della sua maggioranza. Giuseppe Conte ha messo se stesso e il M5S all’angolo, condannando il partito di maggioranza relativa all’irrilevanza politica”.

“L’avvocato del popolo o chi per lui non farà nessuna crisi di governo. Roma potrà avere il suo termovalorizzatore, come hanno tutte le città civili e progredite in Europa, e risparmiare un sacco di soldi per il riscaldamento degli uffici pubblici, con buona pace dei Cinquestelle. Conte continuerà ad abbaiare alla luna”.