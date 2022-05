Covid: 5.305 nuovi casi e 15 morti in Lombardia

Milano 7 mag. (Adnkronos) – Sono 5.305 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 41.912 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,65%. Nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone, per un totale di 40.109 decessi nella regione da inizio pandemia.

In calo il numero dei ricoverati: nei reparti Covid ordinari ci sono 1.131 pazienti, 18 meno di ieri; nelle terapie intensive 34, 2 meno di ieri.

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 1.604, in provincia di Brescia 685, a Monza e Brianza 505, nella Bergamasca 435, in provincia di Varese 427, a Como 325, a Pavia 307, a Lecco 223, a Mantova 201, a Cremona 173, a Sondrio 126 e a Lodi 110.