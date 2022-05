Milano, 7 mag. – (Adnkronos) – “Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol in più l’importante è essere squadra e giocare con emozione”. Lo dice il tecnico del Milan capolista, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona.