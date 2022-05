Alessandria, 7 mag. -(Adnkronos) – “Papà sta continuando a giocare la sua partita. Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti così”. Lo scrive su Facebook Andrea Tacconi in merito alle condizioni del padre Stefano, ex portiere di Juventus e Nazionale, ricoverato all’ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale.