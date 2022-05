Messina: Boccia, ‘De Luca l’ha isolata, va liberata da fili spinati’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Messina ha bisogno di cambiare e lasciarsi alle spalle questi anni di follia politica rappresentata da Cateno De Luca. Va liberata dai fili spinati in cui è stata rinchiusa in questi ultimi anni”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, incontrando a Messina gli amministratori locali della provincia, insieme al candidato sindaco della città siciliana Franco De Domenico e Pietro Navarra.

“De Luca ha isolato Messina, ha interrotto i rapporti istituzionali della città, ha emarginato i messinesi dal resto d’Italia. Con Franco De Domenico riporteremo Messina lì dove merita di stare, al centro delle prospettive politiche siciliane, ricostruendo una rete con le realtà locali e con le istituzioni. Messina merita un sindaco che sia rispettato a Roma ai tavoli istituzionali, che riporti al centro la storia e la cultura della città senza scadere in show o macchiette”.