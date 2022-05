E’ un sentito appello all’unità quello che Fabio Caserta rivolge a tutta la piazza. Il tecnico sa di essere finito ancor di più nel mirino di critica e tifosi, ma chiede a tutti di mettere da parte tensioni e polemiche al fine di giocarsi al meglio i play off e provare a ottenere la promozione in Serie A dalla porta di servizio. “Le sconfitte portano sempre delusione e amarezza, è normale – ammette l’allenatore giallorosso nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Brescia – In questo momento, però, è importante metterci tutto alle spalle e stare quanto più possibile uniti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia