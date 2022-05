Pnrr: Giovannini, ‘con interventi Governo ha evitato rischio blocco cantieri’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il rischio di un blocco dei cantieri legati al Pnrr a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali “esisteva” ma “l’intervento che il Governo ha fatto nel corso di questa settimana evita questo rischio con un investimento di circa 10 miliardi, sia per compensare le imprese per le gare già avviate, sia per assicurare che le nuove gare partano con i prezzi giusti e quindi non vadano deserte”. Ad affermarlo al Tg1 è il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.