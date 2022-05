Era il quindici marzo scorso quando l’assemblea dell’Asia ha approvato all’unanimità e dunque con il voto favorevole del socio unico, l’amministrazione rappresentata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, il piano per lo svolgimento del servizio d’ispezione e manutenzione dei 23mila impianti termini della città di Benevento. Poco più di un mese dopo, ieri, è arrivato, in Giunta comunale, il via libera alla delibera che fa partire ufficialmente l’iter per arrivare all’affidamento formale che dovrà essere definitivamente avallato con un voto in Consiglio comunale.

