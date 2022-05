Governo: Cdm posticipato alle 17.30, si affina norma su bonus 200 euro**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, atteso in tarda mattinata, è stato posticipato alle 17.30. Lo si apprende da fonti di governo. Intanto viene confermato che, nel Cdm in questione, ci sarà un ulteriore passaggio del dl aiuti approvato lunedì scorso, per definire la norma sul bonus di 200 euro per i lavoratori e i pensionati con reddito fino ai 35mila euro. La norma, riferiscono le stesse fonti, è passata in Cdm senza essere definita nella scrittura del testo, per questo si lavora in queste ore per dettagliarne i contenuti, soprattutto per quanto riguarda la tempistica e l’anticipo da parte del datore di lavoro.